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На поле фестиваля «Дикая Мята» высадят яблоневый сад

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.03.2023 10:38 0 75
На поле фестиваля «Дикая Мята» высадят яблоневый сад

Ближайший к Калуге крупный музыкальный фестиваль «Дикая Мята» пройдет в нынешнем году с 16 по 18 июня. За три дня в поселке Бунырево Тульской области, который расположен через Оку от тарусской деревни Левшино, запланировано 100 выступлений. В пятницу, 31 марта, организаторы сообщили, что на поле фестиваля высадят 150 яблонь.

- Мы верим, что музыка не знает границ, единственный понятный всем язык – это язык любви, а самый верный путь – это путь созидания, - прокомментировал акцию организатор фестиваля Андрей Клюкин.

Для зрителей в палаточном городке подготовят душевые и фонтанчики с питьевой водой, места с кипятком, спортивные площадки и установки для подзарядки телефонов. Откроется также для семей с детьми, где можно будет постирать, приготовить еду, искупать малышей.

Что касается артистов, то за последнюю неделю стало известно, что на «Дикой Мяте» выступят Антоха MC и группа «Слот».

Ранее уже сообщалось, что в Бунырево приедут Леонид Агутин, Найк Борзов, The Hatters, LUMEN, «Нейромонах Феофан», «Заточка», «Казускома» и другие коллективы.

В понедельник, 3 апреля, ожидается повышение цен.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.03.2023 10:38 0 75
Тэги: культура
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