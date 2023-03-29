Сарик Андреасян начал съемки нового фильма в Калужской области
Во вторник, 28 марта, на территории кинокомплекса «Военфильм» в Медынском районе начались съемки нового фильма о Великой Отечественной войне, сообщили в сообществе «Кино в Калуге».
Рабочее название картины «Война и музыка». Снимает ее один из самых востребованных современных режиссеров России Сарик Андреасян.
А главную роль играет актер Павел Прилучный – звезда сериала «Мажор».
Дата выхода фильма пока не называется.
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