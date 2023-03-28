В Калуге ищут нового директора для Театра юного зрителя

В понедельник, 27 марта, министерство культуры и туризма Калужской области объявило о поиске нового директора для Театра юного зрителя в Калуге.

Кандидатами могут стать все, у кого есть высшее образование и опыт работы на руководящей должности как минимум в пять лет. Подвести итоги конкурса собираются в мае.

Как рассказал министр культуры и туризма региона Павел Суслов, возглавлявшая с середины 90-х ТЮЗ Валерия Визгова решила уйти из театра по собственному желанию после окончания действующего контракта.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.