Группа Stigmata впервые выступит на «Дикой Мяте»

Ближайший к Калуге крупный музыкальный фестиваль «Дикая Мята» пройдет в нынешнем году с 16 по 18 июня. За три дня в поселке Бунырево Тульской области, который расположен через Оку от тарусской деревни Левшино, запланировано 100 выступлений. В пятницу, 24 марта, организаторы рассказали нам свежие новости о проекте.

Стало известно, что впервые на «Дикой Мяте» выступит легенда тяжелой музыки - группа Stigmata. Недавно музыканты выпустили первый за три года сингл «Полюса». На фестивале группа обещает исполнить как старые песни, так и новинки.

А вот группа The Hatters решила не только выступать на фестивале, но и жить в палатках рядом с фанатами.

Уже известно, что в первый вечер «Дикой Мяты», 16 июня, выступят Lumen, Drummatix, Sati Entnica, Wildways и Spokan Girls.

Организаторы напомнили также, что 3 апреля планируется подорожание билетов.

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