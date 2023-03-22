Шоу женских голосов SOPRANO выступит в Калуге с новой программой

В ближайшее воскресенье, 26 марта, на сцене филармонии в Калуге выступит арт-группа SOPRANO. Ее называют самым красивым проектом народного артиста Михаила Турецкого.

Гостей концерта ждут знаменитые хиты, благодаря которым исполнители и полюбились публике, а также много новинок: от Чайковского до Дворжака и современных композиций.

- Мы соскучились! Давно у нас не было больших туров по России, ведь до этого мы были на международных гастролях − покоряли Латинскую Америку! - рассказала солистка арт-группы Ивета Рогова. - Мы расширили наш репертуар и готовы представить его нашим любимым зрителям. Новая программа очень энергичная, насыщенная, наполненная любовью и оптимизмом, именно такая музыка нужна зрителям весной. Все пробуждается. Весна приходит вместе с SOPRANO.

В нашем сообществе в ВК мы разыгрываем среди калужан билеты на этот концерт.

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