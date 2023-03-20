Два китайца вошли в состав жюри кинофестиваля «Циолковский» в Калуге

С 12 по 16 апреля в Калуге пройдет четвертый кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский». В понедельник, 20 марта, организаторы представили список членов жюри.

Калугу представит директор музея космонавтики Наталья Абакумова.

Также в жюри летчик-космонавт Олег Артемьев, белорусский продюсер Владимир Бокун, два китайца - президент China Film Promotion International Co. Гу Гоцин и президент Ассоциации телепроизводителей драматических сериалов Китая Ю Сяоган, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, режиссер Мария Сергеенкова, председатель правления «Союзмультфильма» Юлианна Слащева, сценарист Эжен Щедрин и народный артист Леонид Якубович.

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