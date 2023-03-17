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Стали известны исполнители, которые выступят на фестивале «Дикая мята»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.03.2023 12:53 0 439
Стали известны исполнители, которые выступят на фестивале «Дикая мята»

Ближайший к Калуге крупный музыкальный фестиваль «Дикая Мята» пройдет в нынешнем году с 16 по 18 июня. За три дня в поселке Бунырево Тульской области, который расположен через Оку от тарусской деревни Левшино, запланировано 100 выступлений.

На днях организаторы объявили часть исполнителей, которые выступят на фестивале.

Уже известно, что в Бунырево приедут Леонид Агутин, Найк Борзов, The Hatters, LUMEN, Sati Etnica, Polnalyubvi, «Нейромонах Феофан», «Заточка», «Казускома» и другие музыканты. В ближайшее время ожидаются новые анонсы.

Нынешним летом на «Дикой мяте» перенесут парковку на новое место. Она способна будет принять 5000 автомобилей. Въезд расширяют до четырех полос.

На данный момент билеты на фестиваль продаются по цене от 1500 до 5500 рублей, однако 3 апреля стоимость возрастет. 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.03.2023 12:53 0 439
Тэги: культура
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