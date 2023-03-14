В Калужской области обнаружили старинные росписи

В поселке Полотняный Завод Дзержинского района продолжается реставрации дома Щепочкина. Во вторник, 14 марта, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков сообщил, что на втором этаже здания обнаружены росписи, которые ранее были скрыты под слоем краски.

Автор настенных росписей не установлен.

Какими они были более 100 лет назад, можно увидеть на старой фотографии.

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