В Калуге работники культуры получили четыре президентских гранта

Четыре проекта в Калуге стали победителями первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Калужский театр кукол выиграл с фестивалем «Театральный причал». Его премьера состоялась в 650-летний юбилей Калуги.

Детская школа искусств №5 получила грант на проведение фестиваля духовых оркестров, посвященного 80-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.

Детская школа искусств №4 – грант на проведение фестиваля-конкурса «Струны России» к 140-летию Бориса Трояновского.

Детская школа искусств №2 выиграла грант на проведение межрегиональной фотовыставки «Синергия - 2023».

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