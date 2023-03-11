В Калужской области до конца года откроют четыре модельные библиотеки

До конца 2023 года в нескольких районах Калужской области модернизируют четыре старые библиотеки. Об этом в субботу, 11 марта, рассказали в региональном министерстве культуры и туризма.

- Отреставрированы читальные залы, приобретены новая мебель, современное оборудование, новые книги для пользователей, обустраиваются комфортные зоны для работы, отдыха и общения, - рассказали в минкульте.

Модельные библиотеки появятся в Бабынинском, Сухиничском, Юхновском и Жуковском районах.

В минкульте утверждают, что основной целью реконструкции стало привлечение в библиотеки Калужской области новых читателей.

Модернизация проходит в рамках национального проекта «Культура».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.