В Калужской области до конца года откроют четыре модельные библиотеки
До конца 2023 года в нескольких районах Калужской области модернизируют четыре старые библиотеки. Об этом в субботу, 11 марта, рассказали в региональном министерстве культуры и туризма.
- Отреставрированы читальные залы, приобретены новая мебель, современное оборудование, новые книги для пользователей, обустраиваются комфортные зоны для работы, отдыха и общения, - рассказали в минкульте.
Модельные библиотеки появятся в Бабынинском, Сухиничском, Юхновском и Жуковском районах.
В минкульте утверждают, что основной целью реконструкции стало привлечение в библиотеки Калужской области новых читателей.
Модернизация проходит в рамках национального проекта «Культура».
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