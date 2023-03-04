Новую песню про Калугу выпустил рэпер Андрей Скатов

Калужский клинический психолог Андрей Скатов, который заодно является и одним из самых известных рэп-исполнителей города, в субботу, 4 марта, выпустил новую песню. Она называется «Я помню Калугу» и посвящена 90-м годам прошлого века. Автор тогда был ребенком, и представляет публике свои впечатления об этом периоде.

- 90-ые это тяжелое время для нашей Родины, великое государство, в котором я родился, было уничтожено, - рассказал Скатов. - Но как практикующий психолог, я прекрасно понимаю, что важно опираться на те хорошие воспоминания о детстве, что есть у каждого из нас. Об этом моя песня «Я помню Калугу».

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