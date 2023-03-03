В Калуге открылась выставка «Обретая крылья»

2 марта в музее истории космонавтики открылась выставка «Обретая крылья». Она посвящена первому полёту человека в космос.

Основу экспозиции составляют работы художников-космистов из творческих объединений «Академия аналитического искусства» и «Книга художников». Их дополняют арт-объекты, инсталляции и станковые авторские работы из фондов музея космонавтики и частных собраний. Каждая из работ посвящена космосу, а именно – созданию художественного образа Вселенной и освоению космического пространства методами изобразительного искусства.

Поздравил с открытием организаторов и посетителей выставки Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев:

- Космическая тема для нашего города очень близкая, и, можно сказать, родная. В Калуге жил и работал Константин Эдуардович Циолковский, все советские космонавты стали почётными гражданами нашего города, калужский музей космонавтики – первый в стране. Наш музей постоянно развивается, живёт яркой и насыщенной жизнью. Выставка «Обретая крылья» – один из важных этапов его развития, представленные экспонаты дают богатую пищу для размышлений. Сегодня здесь много детей и молодёжи, очень приятно, что у подрастающего поколения не угасает интерес к космосу.

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