Стало известно, когда в Калуге покажут первый в мире фильм, который сняли в космосе

Снятый в космосе фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко покажут на закрытии фестиваля «Циолковский» в Калуге. Об этом сообщил 1 марта президент кинофестиваля Игорь Угольников.

Закрытие «Циолковского» запланировано на 16 апреля, так что калужанам представят премьеру раньше, чем остальным жителям России. По всей стране прокат «Вызова» стартует 20 апреля.

Открывать кинофестиваль в Калуге будет картина «Союз – Аполлон. Сила притяжения», который представит продюсер Андрей Феофанов.

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