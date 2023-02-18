В Калуге отменили концерт Клавы Коки
В понедельник, 20 февраля, в Калуге на сцене ИКЦ должна была выступить популярная среди молодежи певица Клава Кока. Однако ее выступление было отменено.
Как сообщили организаторы, это произошло по техническим причинам. Деньги зрителям обещают вернуть в полном объеме.
Также Клава Кока отменила концерт в Туле, запланированный на 21 февраля.
А вот в Орле, где выступление назначено, на 22 февраля, билеты до сих пор продают.
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