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В Калуге раскупили все билеты на скандальный спектакль

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.02.2023 10:00 0 1381
В Калуге раскупили все билеты на скандальный спектакль

На прошлой неделе в Калуге состоялась премьера новаторской постановки «Онегина» на сцене драматического театра. В этом спектакле, в частности, Татьяна летает, Онегин жует жвачку, а Ленский играет в попрыгунчики.

После первых показов в интернете появилось множество полярных отзывов. Одни калужане назвали «Онегина» глотком свежего воздуха, другие – закатом калужского театра.

Интересно, что некоторые высказывающие свое мнение признавались, что сами пока спектакль не смотрели. И, похоже, многим зрителям придется ждать весны.

На единственный оставшийся показ «Онегина» в Калуге в феврале уже нет билетов. Калужане раскупили все до единого места.

Следующий раз актеры представят необычного Пушкина в марте.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.02.2023 10:00 0 1381
Тэги: культура театр
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