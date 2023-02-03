В Калуге снимут фильм о Донбассе

В апреле в Калуге начнутся съемки художественного фильма «Ополченский романс» по одноименной книге Захара Прилепина. Об этом в пятницу, 3 февраля, рассказал министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

- В основе фильма военные события, происходившие на Донбассе, - пояснил министр. - Часть съемок планируется провести в нашем регионе. Сегодня на заседании областной кинокомиссии под руководством заместителя губернатора области Константина Горобцова обсудили реализацию нового кинопроекта.

Места для проведения съемок пока не называются.

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