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Прокуратура Калужской области потребовала ограничить закупки бюджетных учреждений

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.02.2023 11:41 7 1765
Прокуратура Калужской области потребовала ограничить закупки бюджетных учреждений

В четверг, 1 февраля, прокуратура Калужской области опубликовала результаты проверки, которая проводилась после скандала с закупкой драмтеатром внедорожника за 5,4 миллиона рублей через систему Госзакупок.

- Денежные средства, которые планировали потратить носили внебюджетный характер и подлежали расходованию в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», не содержащими ограничений для такого рода намерений, - заявили в прокуратуре. - Вместе с тем, установлено, что действующее законодательство предусматривает механизм, позволяющий императивно исключить возможность государственным бюджетным учреждениям проведение такого рода закупок. 

Прокуратурой внесено предложение об установлении министром культуры региона правил нормирования закупок Калужского областного драматического театра, а также проведения данной работы и по иным государственным бюджетным учреждениям.

Кроме того, прокуратура требует отменить приказ Калужского областного драматического театра «Об утверждении положения о закупках товаров, работ, услуг».

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.02.2023 11:41 7 1765
Тэги: культура прокуратура
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