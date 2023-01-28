Министр культуры Калужской области назвал самодеятельностью закупку театром внедорожника за 5,4 миллиона рублей

Как мы уже рассказывали, в Калуге разгорелся скандал вокруг закупки за бюджетные деньги внедорожника за 5,4 миллиона рублей для нужд драматического театра. Документы были размещены 26 января на сайте Госзакупок, но на следующий день аукцион отменили.

Прокуратура Калужской области в связи с этой ситуацией начала свою проверку.

А в субботу, 28 января, комментарий дал министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

Он напомнил, что министерство является учредителем театра и категорически не поддерживает такие действия руководства театра.

По словам Суслова, Минкульт потребовал от директора театра отменить закупку сразу после того, как узнал о ней. В комментарии глава министерства назвал решение купить дорогую машину самодеятельностью.

- Мы не имеем права на такие траты, есть четкое поручение губернатора Калужской области исключить закупки, без которых можно обойтись! – подчеркнул министр. - Руководство театра признает, что совершили ошибку.

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