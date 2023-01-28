Калуга Обнинск
Главная Новости Культура
История Калуги Статьи

Министр культуры Калужской области назвал самодеятельностью закупку театром внедорожника за 5,4 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.01.2023 16:58 3 698
Министр культуры Калужской области назвал самодеятельностью закупку театром внедорожника за 5,4 миллиона рублей

Как мы уже рассказывали, в Калуге разгорелся скандал вокруг закупки за бюджетные деньги внедорожника за 5,4 миллиона рублей для нужд драматического театра. Документы были размещены 26 января на сайте Госзакупок, но на следующий день аукцион отменили.

Прокуратура Калужской области в связи с этой ситуацией начала свою проверку.

А в субботу, 28 января, комментарий дал министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

Он напомнил, что министерство является учредителем театра и категорически не поддерживает такие действия руководства театра.

По словам Суслова, Минкульт потребовал от директора театра отменить закупку сразу после того, как узнал о ней. В комментарии глава министерства назвал решение купить дорогую машину самодеятельностью.

- Мы не имеем права на такие траты, есть четкое поручение губернатора Калужской области исключить закупки, без которых можно обойтись! – подчеркнул министр. - Руководство театра признает, что совершили ошибку.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.01.2023 16:58 3 698
Тэги: культура театр общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
На Крещение в Калуге организуют 3 купели. А вы будете окунаться в прорубь? 
Все опросы
Новости партнеров
Игровой стол для пинг-понга: что учитывать при выборе
Стоит ли в 2023 году иммигрировать в Германию
Проверка машины перед покупкой

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru