В Калуге покажут работы Ван Гога, Рембрандта и Ван Дейка

Во вторник, 31 января, в музее изобразительных искусств в Калуге откроется выставка «Голландцы. Фламандцы. Графика».

Как рассказали организаторы, на ней представят рисунок Ван Гога «За работой в поле и стирающая женщина», один набросок Рембрандта, гравюры Антониса Ван Дейка, Хендрика Голциуса, Давида Тенирса-Младшего и Жерара Жоллена.

- Частная коллекция петербургского куратора Артема Суслова включает в себя гравюры двух стран, начиная с 1570 годов и заканчивая началом XX века, - отметили в музее.

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