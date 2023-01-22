В Калуге споют песни Высоцкого в день его рождения
В среду, 25 января, в Калужском драмтеатре пройдет мини-концерт песен Владимира Высоцкого.
Актеры театра выступят в зеркальном фойе перед вечерним спектаклем. Начало – в 18:00, сообщили в театре.
В этот день знаменитому актеру и певцу исполнилось бы 85 лет.
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