В Калуге споют песни Высоцкого в день его рождения

В среду, 25 января, в Калужском драмтеатре пройдет мини-концерт песен Владимира Высоцкого.

Актеры театра выступят в зеркальном фойе перед вечерним спектаклем. Начало – в 18:00, сообщили в театре.

В этот день знаменитому актеру и певцу исполнилось бы 85 лет.

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