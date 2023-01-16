В Калуге покажут первый в истории фильм, снятый в космосе

В Калуге в рамках кинофестиваля «Циолковский» покажут фильм «Вызов», снятый на Международной космической станции. Об этом в понедельник, 16 января, по итогам встречи с президентом фестиваля Игорем Угольниковым рассказал губернатор Владислав Шапша.

- Рассчитываем, что гости Международного фестиваля «Циолковский» в Калуге станут одними из первых, кто посмотрит кинокартину «Вызов» Клима Шипенко. Единственный в истории человечества художественный фильм, снятый в космосе, - подчеркнул Шапша.

Фестиваль традиционно стартует 12 апреля в музее космонавтики.

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