В Калуге покажут первый в истории фильм, снятый в космосе
В Калуге в рамках кинофестиваля «Циолковский» покажут фильм «Вызов», снятый на Международной космической станции. Об этом в понедельник, 16 января, по итогам встречи с президентом фестиваля Игорем Угольниковым рассказал губернатор Владислав Шапша.
- Рассчитываем, что гости Международного фестиваля «Циолковский» в Калуге станут одними из первых, кто посмотрит кинокартину «Вызов» Клима Шипенко. Единственный в истории человечества художественный фильм, снятый в космосе, - подчеркнул Шапша.
Фестиваль традиционно стартует 12 апреля в музее космонавтики.
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