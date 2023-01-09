В Калужском драмтеатре новогоднюю сказку посмотрели 37 500 зрителей

В воскресенье, 8 января, в драмтеатре Калуги завершился марафон новогодних сказок. Актеры за две недели 53 раза показали спектакль «Королевство кривых зеркал».

На последнем показе заполняемость зала составила 105% - желающих было так много, что не хватало даже приставных стульев.

- Дорогие зрители, те кто не попал на наш спектакль, мы обещаем, что сделаем все, чтобы вы его смогли увидеть! – пообещали в администрации театра.

Подробнее о спектакле мы рассказывали здесь.

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