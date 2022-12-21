Калужский спектакль со всеми декорациями перевезли в Липецк

В среду, 21 декабря, в Липецке на сцене государственного академического театра драмы имени Толстого состоится премьера спектакля «По щучьему велению», который поставил калужский актер и режиссер Игорь Кумицкий.

Эту сказку калужане смотрели прошлой зимой в нашем драмтеатре.

А сейчас спектакль со всеми костюмами и декорациями переехал в Липецк. Какую сумму удалось заработать калужскому театру, не сообщается.

В Калуге в нынешнем году сказку в драмтеатре ставил также Игорь Кумицкий. Премьера «Королевства кривых зеркал» запланирована на 23 декабря.

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