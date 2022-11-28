В Калуге увеличили количество новогодних спектаклей в драмтеатре

В Калуге драматический театр добавил еще несколько показов новогодней сказки «Королевство кривых зеркал» в конце декабря. Это сделали из-за ажиотажного спроса на билеты.

На данный момент известно, что 23, 27, 29 и 30 декабря актеры сыграют детский спектакль четыре раза – в 11:00, 14:00, 16:30 и 19:00.

Ранее в соцсетях появлялись жалобы на имя губернатора, что билетов на сказку не купить. Разбирательством занималось министерство культуры.

«Королевство кривых зеркал» по повести Виталия Губарева начнут показывать 23 декабря. Режиссер спектакля – известный калужский актер Игорь Кумицкий.

Подробнее о подготовке нового спектакля мы рассказывали здесь.

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