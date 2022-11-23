Калужский сельский театр попал в шорт-лист престижной премии
Сельский театр из села Льва Толстого Дзержинского района стал претендентом на победу в номинации «Открытие года» Russian Creative Awards 2022 — самой крутой премии креативного сообщества в России. Об этом в среду сообщили организаторы мероприятия.
Среди соперников наших артистов значатся шоу «Фантастика» на Первом канале, фестиваль онлайн-платформ и контента «Новый сезон», национальная премия интернет-контента и VK Play.
Победителей назовут 1 декабря в московском парке «Зарядье».
Отметим, что премия учреждена по инициативе первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко.
Театр села во Льва Толстого создан в 2020 году 28-летним актером из Калуги Глебом Даниловым. Ему удалось привлечь пять миллионов рублей на развитие досугового центра в селе.
В зрительном зале театра 50 мест. В афише на официальном сайте указаны два спектакля – «Липовый Гоголь» и «Зайцы спасают Мазая».
Зал во Льва Толстого, где проходят спектакли.
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