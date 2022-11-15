В Калуге снимают сериал для телеканала «Россия 1»

Утром во вторник, 15 ноября, в Калуге проходят съемки сериала «Из замкнутого круга», режиссер - Юрий Лейзеров. Четырехсерийный художественный фильм покажут позже на телеканале «Россия 1», рассказал нам директор картины Роман Бородаев.

- В основном снимали в Москве, - пояснил он. – В Калуге только три смены. У вас очень хорошая натура.

По словам Бородаева, это будет драма с закрученным сюжетом.

Сейчас киношники работают во дворе краеведческого музея на улице Пушкина. По сюжету, музей стал загсом.

Видео со съемок.

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