В Калуге снимают сериал для телеканала «Россия 1»
Утром во вторник, 15 ноября, в Калуге проходят съемки сериала «Из замкнутого круга», режиссер - Юрий Лейзеров. Четырехсерийный художественный фильм покажут позже на телеканале «Россия 1», рассказал нам директор картины Роман Бородаев.
- В основном снимали в Москве, - пояснил он. – В Калуге только три смены. У вас очень хорошая натура.
По словам Бородаева, это будет драма с закрученным сюжетом.
Сейчас киношники работают во дворе краеведческого музея на улице Пушкина. По сюжету, музей стал загсом.
Видео со съемок.
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