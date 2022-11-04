В Калуге показывают отца-основателя художественного музея

На днях в Калуге в художественном музее открылась выставка одной картины. Там представлена работа Андрея Карелина «Портрет калужского коллекционера и мецената Н.И. Васильева. 1894.».

Выставка приурочена к юбилейным датам. В нынешнем году исполняется 185 лет со дня рождения Карелина (1837-1906) и 180 лет со дня рождения самого Никанора Васильева (1832–1917).

Именно Васильев пожертвовал свою коллекцию, которая легла в основу художественного музея в Калуге.

Никанор Васильев почти 10 лет прослужил городовым врачом в уездных городах Калужской губернии, затем работал в других городах империи. С Карелиным он познакомился в Нижнем Новгороде. В 1894 году художник написал портрет Васильева. Это парадный поколенный портрет в интерьере, в котором портретируемый представлен в окружающей его обстановке. Введенные в композицию предметы расширяют представление о жизни и интересах модели.

Васильев умер в Калуге 5 марта 1917 года, а через год, 12 июня 1918 года, в его доме открылась «советская картинная галерея», с которой началась история Калужского музея изобразительных искусств.

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