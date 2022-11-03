В Калуге пройдет ночь искусств

В областной столице, как и по всей стране, в пятницу, 4 ноября, пройдет десятая, юбилейная всероссийская акция «Ночь искусств».

В Калуге множество событий состоится в Доме музыки.

Культурная программа начнется в 18:00. Калужан ждут спектакли, социально-творческие проекты, литературные зарисовки. Также жители и гости областной столицы смогут прослушать большой хоровой концерт и побывать на квартирнике. Завершит вечер рок-спектакль.

Вход на мероприятия в «Ночь искусств» бесплатный.

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