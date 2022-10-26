В Калуге детская школа искусств №5 открылась после капитального ремонта

Во вторник, 25 октября, на улице Малинники в Калуге после капитального ремонта открылась Детская школа искусств №5.

Там полностью заменили кровлю, сделали отмостку, отремонтировали внутренние помещения, обновили систему отопления.

В школе занимаются 435 детей.

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