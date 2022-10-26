Калуга Обнинск
Главная Новости Культура
Мобилизация История Калуги Статьи

В Калужской области открыли круглосуточную уличную картинную галерею

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 26.10.2022 10:04 4 785
В Калужской области открыли круглосуточную уличную картинную галерею

В Тарусе на улице Шмидта открылась уличная картинная галерея. Произведения искусства разместили на заборе дома-музея Ракицкого, сообщили в среду, 26 октября, в пресс-службе правительства.

Официальная церемония открытия запланирована на 14:00 29 октября.

- В экспозиции представлены работы из коллекции Николая Петровича Ракицкого, переданные им в 1963 году Тарусской картинной галерее, - пояснили в правительстве. - Произведения изготовлены из инновационного материала – ультратонкой керамики. Она устойчива к суровым погодным условиям. 

Подлинники работ можно увидеть в Тарусской картинной галерее.

Выставка работ из собрания Ракицкого находится с внешней стороны сада и доступна для всех жителей и гостей Тарусы круглосуточно.

В 1929 году Николай Ракицкий создал экспериментальный сад-дендрарий, где собрал уникальную коллекцию экзотической флоры и успешно акклиматизировал субтропические растения.

В 1963 году он инициировал создание в Тарусе картинной галереи, передав в дар городу более 200 живописных работ из личной коллекции, включая работы Поленова, Айвазовского, Врубеля, Брюллова, Борисова-Мусатова, Кустодиева, Ржевской и других художников, а также предметы декоративно-прикладного искусства – изделия из фарфора, фаянса, стекла.

Предметы из коллекции Ракицкого переданы, в том числе в музей имени Пушкина, Краеведческий музей Тарусы, музеи Серпухова и Калуги. За создание картинной галереи и заслуги перед городом в 1967 году Николай Петрович был объявлен почетным гражданином Тарусы.

С мая 2022 года сад-дендрарий и дом-музей открыты для посетителей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 26.10.2022 10:04 4 785
Тэги: культура
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Букеты с доставкой
Похоронные услуги высокого качества по доступной цене
Мессенджеры и их польза для развития бизнеса

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru