В Калужской области открыли круглосуточную уличную картинную галерею

В Тарусе на улице Шмидта открылась уличная картинная галерея. Произведения искусства разместили на заборе дома-музея Ракицкого, сообщили в среду, 26 октября, в пресс-службе правительства.

Официальная церемония открытия запланирована на 14:00 29 октября.

- В экспозиции представлены работы из коллекции Николая Петровича Ракицкого, переданные им в 1963 году Тарусской картинной галерее, - пояснили в правительстве. - Произведения изготовлены из инновационного материала – ультратонкой керамики. Она устойчива к суровым погодным условиям.

Подлинники работ можно увидеть в Тарусской картинной галерее.

Выставка работ из собрания Ракицкого находится с внешней стороны сада и доступна для всех жителей и гостей Тарусы круглосуточно.

В 1929 году Николай Ракицкий создал экспериментальный сад-дендрарий, где собрал уникальную коллекцию экзотической флоры и успешно акклиматизировал субтропические растения.

В 1963 году он инициировал создание в Тарусе картинной галереи, передав в дар городу более 200 живописных работ из личной коллекции, включая работы Поленова, Айвазовского, Врубеля, Брюллова, Борисова-Мусатова, Кустодиева, Ржевской и других художников, а также предметы декоративно-прикладного искусства – изделия из фарфора, фаянса, стекла.

Предметы из коллекции Ракицкого переданы, в том числе в музей имени Пушкина, Краеведческий музей Тарусы, музеи Серпухова и Калуги. За создание картинной галереи и заслуги перед городом в 1967 году Николай Петрович был объявлен почетным гражданином Тарусы.

С мая 2022 года сад-дендрарий и дом-музей открыты для посетителей.

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