Группа «Ария» представит в Калуге программу «Гость из Царства Теней»

В ближайшую пятницу, 28 октября, на сцене Дворца спорта в Калуге состоится концерт группы «Ария». Музыканты представят программу «Гость из Царства Теней».

- Концерт не только вобрал в себя и бережно сохранил все знаменитые хиты «Арии», но придал им невероятную мощь, яркость и размах, - рассказали организаторы. - Это не просто лучшее шоу «Арии» за все времена, но, пожалуй, первый российский рок-концерт мирового уровня.

Оборудование для концерта перевозят на 10 огромных грузовиках. Сцена построена в виде корабля.

В нашем сообществе в «Вконтакте» мы разыгрываем билеты на этот концерт.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.