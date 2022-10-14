В Калуге стартовали два крупных культурных проекта

В пятницу, 14 октября, в Калуге стартовали сразу два проекта, которые реализуются при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив: музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет» и театральный фестиваль «Новые люди». Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Из больших событийных проектов, которые проходят в нашем регионе при поддержке Фонда, он также отметил международный кинофестиваль «Циолковский».

- В Калужской области много талантливых, креативных людей, - поделился своими впечатлениями генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

- Сегодня у команды Фонда в регионе большая программа, - рассказал Шапша. - Благодарю Романа Владимировича за поддержку наших талантов в продвижении их проектов. Грантовую поддержку Фонда получили 14 калужских проектов. Один из них - возрождение «Сада Ракицкого» в Тарусе. И таких должно быть больше. Как сказал сегодня на нашей встрече Роман Карманов, у Калужской области есть все возможности войти в десятку лучших и по количеству, и качеству проектов.

Уже 20 октября стартует прием заявок на первый конкурс 2023 года Фонда. Авторы лучших проектов в сфере культуры, искусства, креативных индустрии получают серьезную грантовую поддержку.

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