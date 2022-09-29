Калужанин Сергей Щербаков вышел в финал шоу «Голос 60+»
Директор Дома культуры в Кирове Калужской области Сергей Щербаков стал финалистом очередного сезона шоу «Голос 60+» на Первом канале.
На днях в эфир вышла передача, где Щербаков исполнил песню белорусской группы «Песняры» «Завушнiцы» («Сережки»).
Щербаков является одним из главных претендентов на победу в новом сезоне «Голоса».
Четыре года назад, напомним, «Голос 60+» выиграла Лидия Музалева из Обнинска.
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