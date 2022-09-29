Калужанин Сергей Щербаков вышел в финал шоу «Голос 60+»

Директор Дома культуры в Кирове Калужской области Сергей Щербаков стал финалистом очередного сезона шоу «Голос 60+» на Первом канале.

На днях в эфир вышла передача, где Щербаков исполнил песню белорусской группы «Песняры» «Завушнiцы» («Сережки»).

Щербаков является одним из главных претендентов на победу в новом сезоне «Голоса».

Четыре года назад, напомним, «Голос 60+» выиграла Лидия Музалева из Обнинска.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.