Калужский фильм получил награду на фестивале «Амурская осень»

На днях в Благовещенске завершился 20-й фестиваль театра и кино «Амурская осень». Снятый в Калуге короткометражный фильм «Песня для Евы» получил диплом жюри «За доброе кино» в конкурсе «Лаборатория незавершенных проектов».

«Песню для Евы» представляли режиссер Алексей Мячиков.

- Для нас большая честь представлять нашу картину на столь крупном фестивале, - отметил он. - Мы благодарны программному директору «Амурской осени» Александре Жуковой за оказанное нам доверие, за то, что она отобрала «Песню для Евы» в программу. Это первая победа «Калугафильм» и мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

Действие фильма «Песня для Евы» происходит в современной Калуге. 46-летний рок-музыкант Пахом находится в творческом кризисе, он потерял точку опоры, не спасает даже любимая музыка. Он чувствует себя одиноким и никому не нужным. У жизнелюбивой и задорной восьмилетней Евы есть большая тайна, которую она может доверить только самому надежному человеку.

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