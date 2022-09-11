Разыгрываем билеты на «Романтическую сюиту»

В среду, 14 сентября, на сцене Дома музыки в Калуге состоится концерт «Романтическая сюита».

- Величественный, самодостаточный орган… Он великолепен в дуэте с утонченной арфой, - рассказали организаторы. - Мастерство исполнителей создает изысканный диалог инструментов, наполняя его яркими музыкальными образами и тембровыми эффектами. В романтическое путешествие по органной Европе XVII-XIX веков слушатели отправятся с Мариной Омельченко (орган) и Анной Шкуровской (арфа).

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