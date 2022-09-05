Разыгрываем билеты на открытие фестиваля «Калужская осень»
В четверг. 8 сентября, в Калуге откроется XVI музыкальный фестиваль «Калужская осень».
На сцене Дома музыки муниципальный камерный хор и муниципальный камерный оркестр представят произведения композитора Владимира Мартынова.
- Большинству меломанов он известен как кино- и мульткомпозитор, работавший с Эдуардом Артемьевым и Юрием Богдановым в Студии электронной музыки при музее А.Н. Скрябина, - рассказали организаторы. - Музыка из «Михайло Ломоносов», «Шкатулка с секретом», «Премудрый пескарь», «Серебряное копытце», «На задней парте» - это его рук и таланта дело. Среди крупнейших произведений Мартынова — «Илиада», «Страстные песни», «Танцы на берегу», «Войдите» и многие другие.
Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» разыгрываем билеты на этот концерт. Подробности по ссылке.
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