Разыгрываем билеты на открытие фестиваля «Калужская осень»

В четверг. 8 сентября, в Калуге откроется XVI музыкальный фестиваль «Калужская осень».

На сцене Дома музыки муниципальный камерный хор и муниципальный камерный оркестр представят произведения композитора Владимира Мартынова.

- Большинству меломанов он известен как кино- и мульткомпозитор, работавший с Эдуардом Артемьевым и Юрием Богдановым в Студии электронной музыки при музее А.Н. Скрябина, - рассказали организаторы. - Музыка из «Михайло Ломоносов», «Шкатулка с секретом», «Премудрый пескарь», «Серебряное копытце», «На задней парте» - это его рук и таланта дело. Среди крупнейших произведений Мартынова — «Илиада», «Страстные песни», «Танцы на берегу», «Войдите» и многие другие.

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