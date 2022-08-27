В Калуге три диджея сыграют под «шариком»

В рамках празднования Дня города в Калуге выступят три местных диджея.

В качестве площадки они выбрали территорию у «шарика» - памятника 600-летию областного центра. Выступление запланировано с 18:00 до 20:00.

- Это будет спокойная плавная музыка, - рассказал нам один из организаторов.

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