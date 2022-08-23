Опубликована полная афиша Дня города в Калуге

В конце августа Калуга отметит свое 651-летие. В понедельник городская управа опубликовала полную афишу Дня города.

Праздник начнется в пятницу, 26 августа, когда состоятся детские забеги Космического марафона и ночной велопробег. В этот же вечер под ракетой у музея космонавтики пройдет музыкальный фестиваль.

Утром в субботу, 27 августа, запланирована основная часть марафона на набережной Яченского водохранилища.

Главные праздничные мероприятия традиционно пройдут на Театральной площади и на площади Старый Торг. Завершат вечер концерты групп «Краски» и «Ундервуд».

В воскресенье, 28 августа, запланирован фестиваль пляжного волейбола на набережной Оки, которая пока не построена.

Полная афиша Дня города Калуги - 2022

Нажмите на картинку, чтобы ее увеличить.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.