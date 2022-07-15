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В Калугу привезли картины Серова. И это не «Девочка с персиками»

Татьяна Светлова , Фото автора
Опубликовано: 15.07.2022 15:05 0 351
В Калугу привезли картины Серова. И это не «Девочка с персиками»

Когда в 2015 году в Москве проходила выставка, посвященная 150-летию Серова, она стала самой посещаемой в истории России. На ней побывали рекордные 450 тысяч человек. Очереди стояли! 

На открытии персональной выставки Валентина СЕРОВА в Калужском музее изобразительных искусств тоже был аншлаг. Собрались и утонченные поклонники классики, и современные блогеры.

Они долго всматривались в небольшие карандашные наброски художника и застывали перед «Русалкой» - огромным полотном, которое лучше смотреть, отойдя к противоположной стене.  

Валентина Серова все помнят по картинам «Девочка с персиками», «Похищение Европы» и деревенским пейзажам с лошадками. «Девочку с персиками» в Калугу не привезли, а вот лошадок и «Похищение Европы» увидеть можно.

Правда, «Похищение Европы» - не картина, а скульптура, которую Серов сделал, работая над живописным полотном, чтобы в точности передать все детали.  

- Он вообще не любил неточности, - говорит куратор выставки, искусствовед Юлия ЗАЛОЖНЫХ. –  Некоторые портреты художник писал по сто сеансов. Модели мучались, терпели, но если хотели, чтобы их рисовал Серов, приходилось соглашаться на такие условия.

Одна из интересных работ Серова –  ваза «Чёрт, вылезающий из коряги», 1890-е годы.

- Третьяковская галерея дала нам разного Серова. Три прекрасных реалистичных портрета. На первом - его учитель Илья РЕПИН, благодаря которому Серов уже в 20-летнем возрасте стал профессионалом, прогремевшим на выставках.

Портрет Павла Бларамберга, 1888 год.

- На втором – друг родителей художника, композитор Павел БЛАРАМБЕРГ. А в середине - портрет невесты Серова Ольги ТРУБНИКОВОЙ, которая станет его супругой.

Серов, кстати, по характеру был непростым человеком, закрытым, неразговорчивым. И у них с Ольгой был достаточно долгий путь к личному счастью. Девять лет они сначала общались, переписывались, встречались, прежде чем пожениться.

Жеребёнок, офорт. Из собрания Калужского музея изобразительных искусств.

В Калуге можно увидеть 19 работ Серова, из них шесть – из Третьяковки. Выставка проходит в основном здании музеz и продлится до 18 сентября.

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Татьяна Светлова , Фото автора
Опубликовано: 15.07.2022 15:05 0 351
Тэги: культура выставка серов
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