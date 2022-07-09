В Калуге завершился фестиваль «Молодые фотографы России -2022»

В субботу, 9 июля, завершился 21-ый всероссийский фестиваль «Молодые фотографы России -2022».

В четвертый раз Калуга предоставила возможность встретиться молодым фотохудожникам страны, чтобы они смогли обменяться мнениями, идеями, контактами, получить знания и рекомендации экспертов.



В рамках фестиваля состоялся блиц-конкурс, который был посвящен фотографии о Калуге в разрезе Года культурного наследия народов России.

Первое место заняла Мария Соколова. Фотограф из Калуги победила с проектом «Свободное пространство».

Вторую позицию также заняла представительница нашей областной столицы. Ольга Новикова представила проект «Пятна на солнце».

Третье место заняла Ирина Хожаинова из Липецка.

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