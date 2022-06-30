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Сергей Лазарев дал в Калуге концерт для беженцев из Донбасса

Николай Егоров , Владимир Кравчук. Фото автора
Опубликовано: 30.06.2022 09:00 0 815
Сергей Лазарев дал в Калуге концерт для беженцев из Донбасса

Выступление должно было состояться ещё 23 июня в областной филармонии. Но в министерстве культуры 18 мая сообщили о его отмене по техническим причинам.

Тогда многие связали это с высказываниями Сергея Лазарева о спецоперации на Украине. Одна из калужанок даже пожаловалась губернатору: «Скажите, почему в концертном зале Калуги разрешили выступать Сергею Лазареву? Его близко к русской земле нельзя пускать. Пусть в ЕС концерты даёт!»

Но выступление певца в нашем городе все же состоялось. На нем бесплатно присутствовали беженцы из ЛНР и ДНР, которых этой весной вывезли в Калужскую область.

- Мы пригласили на концерт беженцев из Донбасса, - сказал Сергей Лазарев. - Захотели подарить им частичку своей души, поддержки, как-то порадовать их в эти непростые времена.

Эксклюзивное видеоинтервью певца, которое он дал нам, смотрите в нашем телеграм-канале: Сергей Лазарев – о концерте в Калуге 

После окончания выступления известный певец устроил фотосессию с беженцами.

На концерте Сергея Лазарева в Калуге присутствовало порядка 800 человек.

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Николай Егоров , Владимир Кравчук. Фото автора
Опубликовано: 30.06.2022 09:00 0 815
Тэги: сергей лазарев донбасс
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