Главная Новости Культура
Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

Роман калужского врача попал в длинный список премии «Ясная Поляна»

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 24.06.2022 10:41 4 813
Роман калужского врача попал в длинный список премии «Ясная Поляна»

Роман «Красная зона» калужского хирурга и писателя Андрея УБОГОГО попал в длинный список литературной премии «Ясная Поляна». Организаторы на днях опубликовали перечень из 37 русскоязычных авторов, который претендуют на победу.

«Красная зона» был написан после работы Андрея Убогого во время пандемии коронавируса в ковидном отделении БСМП. Туда он вернулся из частной клиники, чтобы помочь своим коллегам и пациентам.

Роман опубликован в литературном журнале «Наш современник» (№1 за 2022 год).

Премия «Ясная Поляна» вручается с 2003 года в музее-усадьбе Льва Толстого. Жюри возглавляет праправнук писателя Владимир Толстой. Лауреатами премии ранее становились Наринэ Абгарян, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов и другие современные российские авторы.

Андрей Убогий рассказывал на нашем сайте о своем творческом пути, а также о лечении больных коронавирусом в Калуге.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 24.06.2022 10:41 4 813
Тэги: культура андрей убогий
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости Обнинска
Новости партнеров
Рациональный выбор фармацевтических препаратов
Снегозадержатели для сэндвич панелей, какая особенность монтажа и степень защиты?
Банк «Открытие»: 53% россиян считают, что эпидемия COVID-19 еще не закончилась

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru