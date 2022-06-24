Роман калужского врача попал в длинный список премии «Ясная Поляна»

Роман «Красная зона» калужского хирурга и писателя Андрея УБОГОГО попал в длинный список литературной премии «Ясная Поляна». Организаторы на днях опубликовали перечень из 37 русскоязычных авторов, который претендуют на победу.

«Красная зона» был написан после работы Андрея Убогого во время пандемии коронавируса в ковидном отделении БСМП. Туда он вернулся из частной клиники, чтобы помочь своим коллегам и пациентам.

Роман опубликован в литературном журнале «Наш современник» (№1 за 2022 год).

Премия «Ясная Поляна» вручается с 2003 года в музее-усадьбе Льва Толстого. Жюри возглавляет праправнук писателя Владимир Толстой. Лауреатами премии ранее становились Наринэ Абгарян, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов и другие современные российские авторы.

Андрей Убогий рассказывал на нашем сайте о своем творческом пути, а также о лечении больных коронавирусом в Калуге.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.