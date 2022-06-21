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Разыгрываем билеты на сольный концерт Леши Свика в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.06.2022 09:33 0 156
Разыгрываем билеты на сольный концерт Леши Свика в Калуге

Вечером во вторник, 21 июня, на сцене ИКЦ в Калуге состоится сольный концерт Леши Свика. Автор треков «Плакала», «Малиновый свет», «Я буду помнить», «Ей нравится», «Дым», «Луна», «Самолеты» впервые выступит в нашем городе.

- Его стиль – смесь жанров, включающая мощные EDM биты, красивые тексты и уникальную энергетику, - рассказали организаторы. - Его синглы набирают десятки миллионов прослушиваний, а концерты по всему миру не первый год получают полный солдаут!

На Youtube у исполнителя более 150 миллионов просмотров. В нашем сообществе в «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот концерт. Подробности по ссылке.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.06.2022 09:33 0 156
Тэги: культура
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