В Калуге директор турфирмы обманула клиента, который заплатил за поездку 280 тысяч рублей

В Калуге в отношении 31-летней женщины возбуждено уголовное дело. Директора турфирмы подозревают в мошенничестве, сообщили в понедельник, 20 июня, в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, она взяла с клиента 280 тысяч рублей за элитный тур, несколько раз переносила вылет, а потом и вовсе перестала отвечать на звонки.

Ранее предполагаемая виновница уже была судима. По новому делу ей грозит до шести лет лишения свободы.

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