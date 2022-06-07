Певицу КАТи из Калуги спасло жюри конкурса «Новая звезда»

Солистка Калужской филармонии КАТи (Екатерина ТЫСЯЧНОВА) стала финалисткой Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда – 2022», в котором принимали участие 85 исполнителей из разных регионов страны.

В финал попали 20 сильнейших.

Напомним, что в конкурсном этапе КАТи набрала 100 баллов – наивысший результат. Но тогда зрители её, к сожалению, не спасли. Оставался шанс, что КАТи спасёт жюри. И в минувшие выходные в эфире проекта «Новая Звезда – 2022» объявили хорошую новость.

- Я уже не ожидала, что еще раз выйду на сцену проекта. Нам сказали, что с 24 мая начнётся подготовка к финалу, съёмки. И я понимаю, что 24 мая прошло, а мне никто не звонит. Немного, конечно, расстроилась, потому что хотела выступить с авторской песней, но смирилась с тем, что на проект не возвращаюсь. И вдруг мне по видеосвязи звонит ведущий проекта Оскар Кучера и сообщает, что меня спасло жюри. Я совершенно не ожидала, он застал меня врасплох! Жюри вернуло троих участников, я буквально запрыгнула в последний вагон. В воскресенье, 5 июня, были съемки финала. Я поехала в Москву. Всё произошло так быстро, что даже понервничать некогда было, - рассказала нам певица.

Финал проекта «Новая Звезда – 2022» выйдет в эфир в воскресенье, 12 июня, в 12:15. Там мы сможем ещё раз увидеть нашу КАТи.

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