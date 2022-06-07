Дом Щепочкина в Калужской области отреставрируют к 225-летию Пушкина

Внутренние помещения дома Щепочкина в поселке Полотняный Завод собираются отреставрировать к 2024 году, когда будет отмечаться 225 лет со дня рождения Александра Пушкина. Об этом сообщили 7 июня в пресс-службе правительства Калужской области.

Здание XIX века является объектом культурного наследия федерального значения.

Также там планируется подготовить новую экспозицию: «Гроза двенадцатого года настала: Отечественная война 1812 года в творчестве А.С. Пушкина».

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