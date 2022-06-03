В Калужской области традиционный Пушкинский праздник состоится 4 июня

В субботу, 4 июня, в поселке Полотняный Завод Дзержинского района состоится 44-й Пушкинский праздник.

Мероприятия пройдут в главном доме усадьбы Гончаровых, на территории парка, а также в Пушкинской беседке.

Хоры областной филармонии выступят с программой «Есть имена, как солнце!».

Запланированы несколько театральных постановок.

Афиша Пушкинского праздника в Полотняном Заводе 4 июня 2022 года.

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