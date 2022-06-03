«Мы с Тамарой ходим парой»: начинаем розыгрыш билетов на концерты в Калуге

Начинаем серию блиц-конкурсов под общим названием «Мы с Тамарой ходим парой».

Мы будем разыгрывать билеты на популярные события в Калуге в нашем телеграм-канале.

Для начала у нас заготовлены три пары билетов на шоу участников «Уральских пельменей» под названием «Ваши пельмени», которое пройдет в ДК КТЗ 6 июня.

Чтобы принять участие в конкурсе надо выполнить простые условия:

Подписаться на наш ТГ-канал.

Указать в комментариях к нашему посту в Телеграме имя подписчика (в формате: @никнейм), с которым вы бы хотели пойти на концерт в случае, если выиграете.

Этот человек тоже должен быть подписчиком нашего ТГ-канала. Если мы не найдем данного пользователя Телеграма в числе наших подписчиков, то, увы, билетов вам не видать. Так что прежде, чем писать комментарий, попросите вашу пару подписаться на канал.

В пятницу, 3 июня, в 15.00 генератор случайных чисел определит трех победителей. Они получат один билет, а тем подписчикам, которых победитель указал в комментариях, мы отправим второй.

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