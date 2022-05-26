В Калуге драмтеатр поставит «Евгения Онегина» и «Гамлета»

Калужский драматический театр готовит к постановке спектакли «Евгений Онегин» и «Гамлет». В четверг, 26 мая, об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам встречи губернатора Владислава Шапши с главным режиссером театра Робертом Манукяном.

Ожидается, что премьеры состоятся в новом сезоне – осенью 2022 года.

– Классический репертуар – это будущее русского репертуарного театра, – заявил Манукян. – Я за театр просвещения. Надо развлекая просвещать. Через классику мы взращиваем зрителя и воспитываем любовь к русскому языку и, соответственно, патриотизм.

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