В Калуге начали принимать заявки на карнавальное шествие

Управление культуры Калуги начало принимать заявки на участие в карнавальном шествии. В среду, 25 мая, об этом сообщили в городской управе.

Традиционный карнавал пройдет 27 августа – на День города.

Тема шествия на этот раз – «Карнавал музыки и танцев».

Заявки можно оставить по телефонам управления культуры: (4842) 701501 или 701502, а также по e-mail: nasedkina_mv@kaluga-gov.ru или frey_lv@ kaluga-gov.ru.

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